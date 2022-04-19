Житель Ингушетии незаконно прописал у себя двух мигрантов

«По версии следствия, 67-летний обвиняемый в 2019 году в Назрани, зная, что у проживающих у него по месту жительства двух иностранцев закончился 90-дневный срок временного пребывания в России и они уклоняются от выезда из страны, организовал их незаконное пребывание. Он предоставлял им за 1000 рублей в месяц койко-место в своем домовладении», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.