Житель Ингушетии незаконно прописал у себя двух мигрантов

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Житель города Назрань Ингушетии предстанет перед судом за незаконную регистрацию в своем доме двух иностранцев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, 67-летний обвиняемый в 2019 году в Назрани, зная, что у проживающих у него по месту жительства двух иностранцев закончился 90-дневный срок временного пребывания в России и они уклоняются от выезда из страны, организовал их незаконное пребывание. Он предоставлял им за 1000 рублей в месяц койко-место в своем домовладении», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации).
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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