Житель Ингушетии обвиняется в нападении на полицейского

Отмечается, что 6 мая текущего года около 23-х часов обвиняемый, находясь в городе Назрани, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные деяния, выразившееся в нарушении общественного порядка, применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в релизе.