Следком

Житель Ингушетии обвиняется в нападении на полицейского

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Завершено расследование уголовного в отношении 25-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что 6 мая текущего года около 23-х часов обвиняемый, находясь в городе Назрани, на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные деяния, выразившееся в нарушении общественного порядка, применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в релизе.

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