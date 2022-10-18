Житель Ингушетии осужден на 1,5 года колонии-поселения за хранения пистолета

Судом установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства пистолет системы Токарева («ТТ») и 24 патрона.

Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в августе этого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Сунженского районного суда ему с учетом наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.