Криминал

Житель Ингушетии отправился в колонию за хранение боевого пистолета

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Жителя Ингушетии осудили к 1,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего временного жительства в Сунже пистолет «Макарова» и 24 патрона к нему. Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по республики. Приговором суда ему с учетом наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения», — говорится в сообщении.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

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