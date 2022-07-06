Житель Ингушетии отправился в колонию за хранение боевого пистолета

«Судом установлено, что мужчина незаконно хранил по месту своего временного жительства в Сунже пистолет «Макарова» и 24 патрона к нему. Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ России по республики. Приговором суда ему с учетом наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения», — говорится в сообщении.

Осужденный взят под стражу в зале суда.