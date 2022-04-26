Криминал

Житель Ингушетии отправился в колонию за незаконный оборот оружия и наркотиков

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34-летний житель Ингушетии отправился на 5,6 лет в исправительную колонию за незаконный оборот оружия и наркотиков в 2021 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что злоумышленник в апреле 2021 года в сельском поселении Экажево незаконно сбыл «условному закупщику» пистолет МР-371 и три патрона к нему.

В мае 2021 года в селении Али-Юрт он сбыл тому же лицу за 70 тыс. рублей пистолет Токарева и 19 патронов к нему. Кроме того, в ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту его жительства в сельском поселении Али-Юрт сотрудниками полиции изъяты героин, массой 12,14 грамма, а также ствол к пистолету Макарова и 37 патронов, которые он хранил без цели сбыта», — говорится в сообщении.

Прокуратура Назрановского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении подсудимого, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт оружия, боеприпасов; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Приговором Назрановского районного суда республики он признан виновным в инкриминируемых деяниях и ему назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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