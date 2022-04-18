Житель Ингушетии отработает 180 часов за пьяную езду

«Судом установлено, что мужчина в январе 2021 года в Сунженском районе управлял автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», — говорится в сообщении.

Сунженским районный судом республики в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор с вынесением наказания в виде 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 1 год 5 месяцев.