Житель Ингушетии отработает два года за незаконную продажу «Тропикамида»

«Установлено, что мужчина 20 ноября 2020 года в Магасе в ходе оперативно-розыскного мероприятия сбыл «условному закупщику» за 4,5 тыс. рублей три флакона с сильнодействующим веществом «Тропикамид», общей массой 30 грамм», — говорится в сообщении.

Магасским районным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 234 УК России (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами в крупном размере).