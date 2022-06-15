Житель Ингушетии отработает два года за незаконную продажу «Тропикамида»
В Ингушетии к двум годам принудительных работ осудили местного жителя за незаконный оборот сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что мужчина 20 ноября 2020 года в Магасе в ходе оперативно-розыскного мероприятия сбыл «условному закупщику» за 4,5 тыс. рублей три флакона с сильнодействующим веществом «Тропикамид», общей массой 30 грамм», — говорится в сообщении.
Магасским районным судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 234 УК России (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами в крупном размере).