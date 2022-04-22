Прокуратура

Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с погибшим и пострадавшим

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Прокуратура передала в Назрановский районный суд уголовное дело 33-летнего местного жителя по факту ДТП с тремя автомобилями, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«По версии следствия, мужчина в ноябре 2019 года, двигаясь по федеральной трассе «Кавказ» в районе села Яндаре на автомашине ВАЗ-21124, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с автомобилем марки «Тойота Ленд Крузер 120 Прадо», — сказал представитель прокуратуры.

После этого иномарка, потеряв управление, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада-Приора». В результате аварии водитель «Приоры» скончался на месте, а водителю иномарки был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновником происшествия был признан водитель ВАЗ-21124. Ему вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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