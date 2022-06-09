Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с погибшим полицейским

«По версии следствия, мужчина, 4 февраля 2022 г. на автомобиле «Лада-211140», следуя по проезжей части улицы Кулиева в Магаса, на нерегулируемом пешеходном переходе, нарушая правила дорожного движения, совершил наезд на 24-летнего пешехода», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его информации, после происшествия водитель, не дожидаясь прибытия полиции, уехал с места ДТП на другом машине.

От полученных тяжелых травм 17 февраля молодой человек скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия пенсионера были квалифицированы по п. «б» ч.4 ст.264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

По данным информированного источника газеты «Ингушетия», жертвой аварии стал сотрудник полиции, который вышел из здания республиканского МВД в Магасе и решил перейти дорогу по пешеходному переходу, чтоб отправиться домой по окончании работы. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.