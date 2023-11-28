Житель Ингушетии ответит в суде за фиктивную прописку иностранца

«В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 323.3 УК России (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России)», — рассказал собеседник.

По его словам, уроженец Узбекистана был зарегистрирован с 21 февраля в Сунже.

В рамках инкриминируемой статьи фигуранту грозит до трех лет заключения.