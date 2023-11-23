Житель Ингушетии ответит в суде за избиение знакомого

«Мужчина в феврале текущего года на почве внезапно возникшей ссоры нанес два удара кулаком в область головы своего знакомого, причинив ему телесные повреждения в виде перелома скуловой дуги и гематом, что привело к причинению легкого вреда его здоровью», — рассказал собеседник.

По его словам, фигуранту вменяется статья 115 УК России (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.