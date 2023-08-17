Кража

Житель Ингушетии ответит в суде за кражу 15 овец из частного загона

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Житель Ингушетии украл 15 голов овец общей стоимостью 150 тыс. рублей. За время следственных действий по его поиску мужчина успел продать 4 овцы и две заколоть на мясо, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В полицию с заявлением обратился житель Малгобека. Мужчина рассказал о том, что неизвестный путем вскрытия калитки загона на заднем дворе домовладения на улице Черкесская совершил кражу МРС», — сказал собеседник.

По его словам, правоохранители доставили виновника, который признался в совершении преступления.

«Обвиняемый выдал 9 голов похищенных овец, 4 он уже продал за 20 тыс. рублей жителю Малгобека, а две овцы заколол на мясо», — добавил собеседник.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

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