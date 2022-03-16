Житель Ингушетии ответит в суде за кражу 9 телефонов

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Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, который с 2020 по 2021 год украл 9 телефонов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленник в период с ноября 2020 по май 2021 года крал в общественных местах и салонах связи мобильные телефоны. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину), и семи эпизодов преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма телефонов — более 166 тыс. рублей.

В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения по существу.

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