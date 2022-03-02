Житель Ингушетии ответит в суде за кражу аккумуляторов с мусоровоза

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В Ингушетии задержали местного жителя, который украл два аккумулятора с мусоровоза регионального оператора по вывозу отходов «Экосистема» стоимостью 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый снял с мусоровоза регионального оператора ООО «Экосистема» две аккумуляторных батареи стоимостью 30 400 руб. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158, п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ, квалифицируемого как кража», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.

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