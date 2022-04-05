Житель Ингушетии ответит в суде за кражу денег из чужого автомобиля

«По версии следствия, обвиняемый остановил автомобиль Mersedes-Benz. Водитель автомобиля согласился довезти его до станицы Троицкая. В пути водитель автомобиля ненадолго отлучился в магазин. Воспользовавшись отсутствием последнего, злоумышленник проверил содержимое карманов куртки водителя, откуда похитил денежные средства в сумме 25 тыс. и 200 евро, таким образом причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму около 42 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Пропажу денег водитель обнаружил после того, как пассажир уже вышел из автомобиля. Однако злоумышленник с поличным был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.