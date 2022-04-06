Житель Ингушетии ответит в суде за кражу канализационных люков

«По версии дознания, мужчина на автомобиле «Ваз-21099» похитил четыре металлические крышки канализационных колодцев, общей стоимостью свыше 11 тыс. рублей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью1 статьей 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд для рассмотрения по существу.