Житель Ингушетии ответит в суде за кражу сумки с деньгами из автомобиля

«По версии следствия, злоумышленник, перепутав схожий по внешним признакам принадлежащий ему автомобиль, путем свободного доступа сел на переднее пассажирское сиденье указанного автомобиля. Находясь в салоне автомобиля, совершил кражу кожаной барсетки, в которой находилось 47 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.