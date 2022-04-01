Житель Ингушетии ответит в суде за кражу сумки с деньгами из автомобиля

0

Прокуратура Сунженского района утрвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя, который обвиняется в краже барсетки с деньгами из припаркованного автомобиля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По версии следствия, злоумышленник, перепутав схожий по внешним признакам принадлежащий ему автомобиль, путем свободного доступа сел на переднее пассажирское сиденье указанного автомобиля. Находясь в салоне автомобиля, совершил кражу кожаной барсетки, в которой находилось 47 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 2021 году в Ингушетии общая раскрываемость преступлений увеличилась и составила 62,5%
В социально-реабилитационном центре Ингушетии находятся 52 ребенка из неблагополучных семей
Неизвестные набросились на полицейского, пытавшегося разнять участников массовой драки в Ингушетии
СК начал проверку по факту гибели 23-летнего мужчины от отравления угарным газом
Жителя Ингушетии будут судить за вымогательство 9 млн рублей у предпринимателя
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий по «Пушкинской карте» на апрель
В городе Сунжа Ингушетии 2 апреля будет организована продовольственная ярмарка
В Общественной палате Ингушетии обсудили ситуацию на рынке потребительских цен в республике
В краеведческом музее Ингушетии состоится открытие выставки «Узоры и ритмы Кавказа»
Сотрудники УГИБДД провели в столице Ингушетии профилактическую акцию
Ингушский госуниверситет и МФТИ подписали соглашение о создании консорциума

Главное

Яндекс.Метрика

 