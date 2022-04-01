Житель Ингушетии ответит в суде за кражу сумки с деньгами из автомобиля
Прокуратура Сунженского района утрвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя, который обвиняется в краже барсетки с деньгами из припаркованного автомобиля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии следствия, злоумышленник, перепутав схожий по внешним признакам принадлежащий ему автомобиль, путем свободного доступа сел на переднее пассажирское сиденье указанного автомобиля. Находясь в салоне автомобиля, совершил кражу кожаной барсетки, в которой находилось 47 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд республики для рассмотрения по существу.