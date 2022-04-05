Житель Ингушетии ответит в суде за продажу арендованных иномарок

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В Сочи 63-летний житель Ингушетии предстанет пред судом за аренду двух Toyota Camry общей стоимостью 3,5 млн рублей, которые он впоследствии распродал на запчасти, сообщили в местном отделе полиции.

«В отдел полиции Адлерского района Сочи и поселка Блиново обратились владельцы компаний каршеринга, где подсудимый взял в аренду автомобили «Тойота-Камри». По горячим следам полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Ингушетии, временно проживавший в Адлерском районе. Как выяснилось, арендованные иномарки он разобрал на запчасти и продал», — говорится в сообщении.

УВД по городу Сочи в отношении мужчины возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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