Житель Ингушетии ответит в суде за продажу арендованных иномарок

«В отдел полиции Адлерского района Сочи и поселка Блиново обратились владельцы компаний каршеринга, где подсудимый взял в аренду автомобили «Тойота-Камри». По горячим следам полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 63-летний житель Ингушетии, временно проживавший в Адлерском районе. Как выяснилось, арендованные иномарки он разобрал на запчасти и продал», — говорится в сообщении.

УВД по городу Сочи в отношении мужчины возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.