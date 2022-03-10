Житель Ингушетии ответит в суде за прописку у себя дома иностранца

«Сотрудники ОМВД России по Назрани совместно с коллегами из УФСБ России выявили факт фиктивной постановки местным жителем на учет гражданина Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России).