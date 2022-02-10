Житель Ингушетии перевел мошенникам 271 тыс. рублей на инвестиции
В Ингушетии местного жителя «развели» на 271 тысячу рублей мошенники в сети. Мужчина перевел деньги в надежде заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
«В дежурную часть МО МВД России «Сунженский» с заявлением обратился местный житель, который 27 января 2022 года на сайте по созданию платформы для инвестиций перевел мошенникам свыше 271 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
По словам заявителя, мошенник представились как менеджер известного банка «Соболев» Дмитрий Соболев.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.
По данному факту проводится проверка.