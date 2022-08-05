Житель Ингушетии подозревается в даче взятки полицейскому
Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ингушетии, который подозревается в даче взятки должностному лицу, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 4 августа текущего года мужчина дал взятку сотруднику полиции за не осуществление сбора материала по факту реализации им алкогольной продукции. Правоохранитель от денег отказался, говорится в релизе.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.