Мошенничество

Житель Ингушетии подозревается в мошенничестве с земельным участком на 17 млн руб.

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В отношении 55-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК России — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает пресс-служба СКР по республике.

По данным следствия, в апреле 2012 года подозреваемый, представил в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону заявление от имени своей родственницы о регистрации права собственности на земельный участок и подложную выписку из похозяйственной книги администрации административный округа Альтиевский округа города Назрани о наличии у нее права бессрочного пользования на земельный участок площадью 40 тыс. квадратных метров, в то время как участок был всего 4 тыс. квадратных метров.

«На основании представленных документов, на имя ничего не подозревавшей женщины оформлено право собственности на земельный участок кадастровой стоимостью более 17 млн рублей, который злоумышленник обратил в свою пользу, распорядившись им по собственному усмотрению», — отметили в следственном управлении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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