Мошенничество

Житель Ингушетии подозревается в незаконном получении 3 млн руб. на закупку оборудования для переработки молока

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Магасский районный суд рассмотрит уголовное дело главы кооператива о крупном мошенничестве при получении бюджетных средств, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина, в 2019 года, являясь председателем сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего, сбытового кооператива, с использованием подложных документов получил из регионального бюджета субсидию в виде гранта на развитие материально-технической базы сельхозпредприятия на сумму более 3 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в нарушение условий соглашения, он соответствующее оборудование для переработки молока не приобрел, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Действия руководителя предприятия квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В рамках уголовного дела министерством сельского хозяйства и продовольствия республики заявлен иск о возмещении с обвиняемого всей суммы причиненного государству ущерба.

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