Следком

Житель Ингушетии подозревается в пособничестве участникам НВФ

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В Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя республики. Он подозревается в оказании пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками НВФ, функционирующего на территории Ингушетии, оказывал им пособническую помощь в виде приобретения медикаментов.

Мужчина задержан в порядке, предусмотренном ст.91 УПК России.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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