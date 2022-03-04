Житель Ингушетии подозревается в пособничестве участникам НВФ

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, достоверно зная, что двое жителей республики являются участниками НВФ, функционирующего на территории Ингушетии, оказывал им пособническую помощь в виде приобретения медикаментов.

Мужчина задержан в порядке, предусмотренном ст.91 УПК России.

В ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.