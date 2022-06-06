ДТП

Житель Ингушетии погиб в ДТП в Андроповском округе Ставрополья

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В Андроповском округе Ставрополья насмерть сбили 52-летнего жителя Назрани, мужчина скончался на месте от полученных ран, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

«Машина на скорости вылетела в кювет и опрокинулась в Минераловодском округе. Смертельное ДТП случилось пятого июня в 20:30 на 284 километре трассы «Кавказ». 52-летний уроженец Ингушетии вышел из автобуса, решил быстро перебежать дорогу, но не успел — его сбила Kia Rio. Пешеход получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водителем оказался 33-летний житель Ростовской области. В Госавтоинспекции уточнили, что владелец легковушки за последние два года правила не нарушал.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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