Житель Ингушетии погиб в ДТП в Андроповском округе Ставрополья
В Андроповском округе Ставрополья насмерть сбили 52-летнего жителя Назрани, мужчина скончался на месте от полученных ран, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.
«Машина на скорости вылетела в кювет и опрокинулась в Минераловодском округе. Смертельное ДТП случилось пятого июня в 20:30 на 284 километре трассы «Кавказ». 52-летний уроженец Ингушетии вышел из автобуса, решил быстро перебежать дорогу, но не успел — его сбила Kia Rio. Пешеход получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водителем оказался 33-летний житель Ростовской области. В Госавтоинспекции уточнили, что владелец легковушки за последние два года правила не нарушал.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.