Приговор

Житель Ингушетии получил 1,5 года тюрьмы за нападение на полицейского

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28-летний житель Ингушетии признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что в октябре прошлого года в городе Назрани осужденный, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, на законные требования сотрудников полиции предоставить документ, удостоверяющий личность водителя, нанес одному из сотрудников удары кулаком в области головы и грудной клетки.

Таким образом он применил насилие в отношении представителя власти в связи исполнением им своих должностных обязанностей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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