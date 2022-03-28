Житель Ингушетии получил 1,5 года тюрьмы за нападение на полицейского

Следствием и судом установлено, что в октябре прошлого года в городе Назрани осужденный, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, на законные требования сотрудников полиции предоставить документ, удостоверяющий личность водителя, нанес одному из сотрудников удары кулаком в области головы и грудной клетки.

Таким образом он применил насилие в отношении представителя власти в связи исполнением им своих должностных обязанностей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.