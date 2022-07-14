Житель Ингушетии получил 2 года и 5 месяцев тюрьмы за сбыт сильнодействующих веществ

Судом установлено, что злоумышленник в октябре 2020 года, с целью получение материальной выгоды, в городе Малгобеке за 10 тыс. рублей продал «условному закупщику» сильнодействующее вещество «Тропикамид», массой 30 грамм, а также 14 капсул «Прегабалин», массой 5,46 грамма.

В ноябре того же года в сельском поселении Пседах он сбыл за 5 тыс. рублей 13 капсул сильнодействующего вещества «Прегабалин», массой 5,2 грамма.

Приговором Малгобекского городского суда мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии. С учетом наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей, ему назначено наказание в виде 2 лет 5 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.