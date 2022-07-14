Приговор

Житель Ингушетии получил 2 года и 5 месяцев тюрьмы за сбыт сильнодействующих веществ

0

Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Ингушетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что злоумышленник в октябре 2020 года, с целью получение материальной выгоды, в городе Малгобеке за 10 тыс. рублей продал «условному закупщику» сильнодействующее вещество «Тропикамид», массой 30 грамм, а также 14 капсул «Прегабалин», массой 5,46 грамма.

В ноябре того же года в сельском поселении Пседах он сбыл за 5 тыс. рублей 13 капсул сильнодействующего вещества «Прегабалин», массой 5,2 грамма.

Приговором Малгобекского городского суда мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии. С учетом наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей, ему назначено наказание в виде 2 лет 5 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За убийство супруги 11-летней давности житель Ингушетии получил 11 лет колонии
В Сунже Ингушетии завершается благоустройство парковочной зоны в рамках нацпроекта
Ингушские единороссы поддержали конкурс партии «Долголетие для всех»
В Ингушетии к условному сроку приговорили жителя Северной Осетии за мошенничество
Ингушский фермер поблагодарил энергетиков за оперативное подключение сельхозпредприятия к сетям
В Минприроды Ингушетии поступила новая лесохозяйственная техника
В Ингушетии начали подготовку к осенне-зимнему периоду
В Ингушетии досрочно завершили дорожные работы на 2022 год по нацпроекту
Глава Минздрава Ингушетии провел очередной прием граждан
Учитель из села Инарки Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса методических разработок
В Ингушетии на Альтиевском водозаборе модернизировали насосное оборудование

Главное

Яндекс.Метрика

 