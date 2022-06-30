Житель Ингушетии получил срок за хищение полумиллиона рублей пенсии умершего брата

«Судом установлено, что мужчина, заведомо зная о смерти своего 59-летнего брата-инвалида, скончавшегося в апреле 2017 года, опекуном которого он являлся, в течение трех лет совершал хищение денежных средств в виде пенсии по инвалидности. При этом он в пенсионную службу о смерти брата не сообщал, так как понимал, что начисляемая пенсия будет приостановлена. Таким образом он причинил Министерству внутренних дел по Республике Ингушетия ущерб на общую сумму около 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Приговором Магасского районного суда Республики Ингушетия ему с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере).

Одновременно суд удовлетворил иск Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия о взыскании с осужденного всей суммы причиненного государству ущерба.