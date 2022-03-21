Житель Ингушетии попал под следствие за нападение на силовиков и хранение ручной гранаты

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На местного жителя завели сразу два уголовных дел из-за угроз в адрес дорожных полицейских и нападение на сотрудников силовых структур в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, 1 декабря 2021 года подозреваемый на обочине федеральной автомобильной дороги «Кавказ» в районе села Яндаре, угрожал применением насилия в отношении инспекторов ДПС, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», — сказал собеседник.

По его данным, утром 18 марта 2022 года он же при проведении сотрудниками УФСБ, МВД и Росгвардии оперативно-разыскного мероприятия нанес удар одному из силовиков.
В тот же день по месту его жительства обнаружена и изъята ручная осколочная граната.

Дебоширу вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).

По ходатайству следствия мужчина взят под арест.

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