Житель Ингушетии попал под следствие за ранение ножом знакомого
Малгобекской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в ранении знакомого ножом в ходе бытовой ссоры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии дознания, мужчина 16 января 2022 года в Малгобеке в ходе внезапной ссоры на бытовой почве нанес два удара ножом в область правого бедра своему знакомому. Согласно заключению эксперта телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — добавили в пресс-службе.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.