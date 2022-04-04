Житель Ингушетии попал под следствие за ранение ножом знакомого

«По версии дознания, мужчина 16 января 2022 года в Малгобеке в ходе внезапной ссоры на бытовой почве нанес два удара ножом в область правого бедра своему знакомому. Согласно заключению эксперта телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия)», — добавили в пресс-службе.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.