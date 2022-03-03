Житель Ингушетии попал под следствие за врезку в нефтепровод

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В Ингушетии задержали 26-летнего местного жителя по подозрению в попытке выкачать топливо из нефтепровода в Малгобекском районе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина сделал врезку в нефтепровод, принадлежащий ОАО «РН «Ингушнефть» в районе сельского поселения Аки-Юрт Малгобекского района. Замаскировав данное место, он решил вернуться туда через несколько дней на грузовом автомобиле с большой емкостью. Однако работники ОАО «РН «Ингушнефть» вовремя обнаружили врезку», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дала по части 3 статьи 30, п. «б» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть хищение чужого имущества, совершенное из нефтепровода).

Уголовное дело прокурором направлено в Малгобекский городской суд для рассмотрения по существу.

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