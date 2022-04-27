Житель Ингушетии попался на сбыте свыше 2,4 кг героина

«По версии следствия, мужчина вступил в ОПГ и изымал из тайников крупные партии наркотических средств, расфасовывал их на более мелкие партии, а затем вновь осуществлял закладку и реализацию разовых доз героина на территории ЮФО и СКФО. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, из незаконного оборота изъято свыше 2,4 кг. героина», — говорится в сообщении.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, частью 5 статьей 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Назрановский районный суд неспублики для рассмотрения по существу.