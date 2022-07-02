Житель Ингушетии приговорен к условному сроку за нападение на полицейского

Следствием и судом установлено, что около полуночи 11 января 2022 года осужденный, находясь в городе Карабулаке вблизи парка имени «Суламбека Осканова», нарушал общественный порядок. На законные требования сотрудника полиции прекратить нарушение общественного порядка, злоумышленник применил в его отношении физическое насилие.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.