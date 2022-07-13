Житель Ингушетии принудительно уплатил 47 штрафов за нарушение ПДД

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В Ингушетии 26-летний местный житель уплатил 47 штрафов за нарушение ПДД, деньги были списаны в принудительном порядке с его банковского счета за непогашение задолженности в срок, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«В Назрановском городском отделении судебных приставов было возбуждено 47 исполнительных производств о взыскании с жителя города задолженности по административным штрафам ГИБДД. Как выяснилось, 26-летний мужчина систематически нарушал скоростной режим. Сумма задолженности достигла 45 тысяч рублей. Добровольной оплаты от должника не последовало, в итоге денежные средства были списаны в принудительном порядке с банковского счета гражданина», — говорится в сообщении.

Кроме того, должник понес дополнительные затраты в виде исполнительского сбора за неуплату долга в установленный для добровольного исполнения срок.

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