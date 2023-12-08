Житель Ингушетии продал чужую иномарку стоимостью 3,5 млн рублей

Отмечается, что еще в октябре этого года в дежурную часть МВД обратился местный житель с заявлением о том, что его знакомый (ранее судимый по ст. 159 УК), злоупотребив доверием, завладел его автомобилем стоимостью 3,5 млн рублей.

Злоумышленник продал машину уже другому человеку за 2,2 млн рублей, который и находился за рулем задержанной иномарки.

Toyota доставлена в ОП «Нестеровское» МО МВД России «Сунженский».

В действиях похитителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), правоохранителями проводится проверка.