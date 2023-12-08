Мошенничество

Житель Ингушетии продал чужую иномарку стоимостью 3,5 млн рублей

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Правоохранители республики в Сунженском районе на контрольно-заградительном посту «Ангара-122» задержали похищенную автомашину Toyota Land Cruiser, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

Отмечается, что еще в октябре этого года в дежурную часть МВД обратился местный житель с заявлением о том, что его знакомый (ранее судимый по ст. 159 УК), злоупотребив доверием, завладел его автомобилем стоимостью 3,5 млн рублей.

Злоумышленник продал машину уже другому человеку за 2,2 млн рублей, который и находился за рулем задержанной иномарки.

Toyota доставлена в ОП «Нестеровское» МО МВД России «Сунженский».

В действиях похитителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), правоохранителями проводится проверка.

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