Житель Ингушетии проработал несколько лет в администрации с липовым дипломом

«Сотрудники управления уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что заместитель главы администрации одного из муниципальных образований при поступлении на работу в 2019 году предъявил поддельный диплом об окончании Грозненского нефтяного института имени Миллионщикова, якобы выданный в 1996 году», — сказал представитель полиции.

Мужчина может стать фигурантом дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).