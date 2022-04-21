Житель Ингушетии проработал несколько лет в администрации с липовым дипломом

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Полицейские установили факт использования муниципальным служащим поддельного документа о высшем образовании, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

«Сотрудники управления уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что заместитель главы администрации одного из муниципальных образований при поступлении на работу в 2019 году предъявил поддельный диплом об окончании Грозненского нефтяного института имени Миллионщикова, якобы выданный в 1996 году», — сказал представитель полиции.

Мужчина может стать фигурантом дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

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