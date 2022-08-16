Житель Ингушетии проведет 1,5 года в колонии-поселении за кражу телефона у иностранца
Ранее судимый житель Ингушетии проведет 1,5 года в колонии-поселении за кражу телефона у иностранца, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Судом установлено, что мужчина, в ноябре 2021 года в городе Магасе, под предлогом осуществления звонка, завладел мобильным телефоном марки «Самсунг Гелакси М31», принадлежащим иностранному гражданину. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму свыше 15 тыс. рублей.
Приговором Магасского районного суда района он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.