Приговор

Житель Ингушетии проведет 1,5 года в колонии-поселении за кражу телефона у иностранца

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Ранее судимый житель Ингушетии проведет 1,5 года в колонии-поселении за кражу телефона у иностранца, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина, в ноябре 2021 года в городе Магасе, под предлогом осуществления звонка, завладел мобильным телефоном марки «Самсунг Гелакси М31», принадлежащим иностранному гражданину. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму свыше 15 тыс. рублей.

Приговором Магасского районного суда района он признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

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