Следком

Житель Ингушетии проведет два месяца под стражей за ножевые ранения бывшей супруги

0

Суд решил заключить под стражу задержанного накануне по делу о покушении на убийство жительницы республики, сообщил газете «Ингушетия» источник в суде.

«Вынесено постановление об аресте подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы сроком на два месяца — до 19 сентября», — сказал собеседник.

По данным СУ СКР по республике, 18 июля, примерно вечером, подозреваемый, находясь в помещении одного из офисов в Магасе, в ходе ссоры нанес своей бывшей супруге множественные ножевые ранения. Молодая женщина госпитализирована в реанимационное отделение медучреждения.

В ходе осмотра места происшествия следователи нашли нож. Нападавший задержан. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Как уточнил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, пострадавшая — руководитель известного в регионе благотворительного фонда. Подозреваемый — житель ингушской Сунжи. Он не судим и является безработным.

Мужчина зашел в рабочий кабинет руководителя фонда в столице региона и в ходе словесной перепалки и внезапно возникшей ссоры напал на женщину с ножом. В результате активистка с проникающим ранением живота и спины госпитализирована в реанимацию. Автомобиль Lada Granta, в котором находился подозреваемый, обнаружен на стоянке у республиканской больницы, куда и была доставлена его бывшая жена.

Злоумышленника задержали назрановские полицейские и передали коллегам из столицы.

Три года назад потерпевшая вышла замуж, от совместного брака у них родилась дочь. В мае этого года они решили развестись из-за семейных конфликтов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За II квартал текущего года в Ингушетии в 20 семьях родились близнецы
Главе Ингушетии представили нового начальника центра спецсвязи и информации ФСО в регионе
У ранее судимого за убийство жителя Ингушетии изъяли около 300 граммов мефедрона
Первый туристический форум «Армхи-2022» пройдет в горной Ингушетии по инициативе «Деловой России»
В сельском поселении Нестеровское Ингушетии на 8 часов отключат свет
В Ингушетии при участии СОБР Росгвардии пресечены противоправные действия
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду
Энергетики Ингушетии прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты
В Ингушетии будут проходить съемки фильма-мюзикла «Бременские музыканты»
Руководитель УФССП по Ингушетии проведет выездной прием граждан
27-летний житель Ингушетии подозревается в покушении на убийство

Главное

Яндекс.Метрика

 