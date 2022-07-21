Житель Ингушетии проведет два месяца под стражей за ножевые ранения бывшей супруги

«Вынесено постановление об аресте подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы сроком на два месяца — до 19 сентября», — сказал собеседник.

По данным СУ СКР по республике, 18 июля, примерно вечером, подозреваемый, находясь в помещении одного из офисов в Магасе, в ходе ссоры нанес своей бывшей супруге множественные ножевые ранения. Молодая женщина госпитализирована в реанимационное отделение медучреждения.

В ходе осмотра места происшествия следователи нашли нож. Нападавший задержан. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство).

Как уточнил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, пострадавшая — руководитель известного в регионе благотворительного фонда. Подозреваемый — житель ингушской Сунжи. Он не судим и является безработным.

Мужчина зашел в рабочий кабинет руководителя фонда в столице региона и в ходе словесной перепалки и внезапно возникшей ссоры напал на женщину с ножом. В результате активистка с проникающим ранением живота и спины госпитализирована в реанимацию. Автомобиль Lada Granta, в котором находился подозреваемый, обнаружен на стоянке у республиканской больницы, куда и была доставлена его бывшая жена.

Злоумышленника задержали назрановские полицейские и передали коллегам из столицы.

Три года назад потерпевшая вышла замуж, от совместного брака у них родилась дочь. В мае этого года они решили развестись из-за семейных конфликтов.