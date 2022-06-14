Житель Ингушетии сам пришел в полицию и сознался в хищении 2,5 млн рублей

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В Ингушетии местный житель сам пришел в полицейский участок и сознался в мошенничестве на 2,5 млн рублей при продаже мебели в 2018 году, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Сотрудники ОМВД России по Карабулаку в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий приняли явку с повинной у гражданина, сознавшегося в том, что 1 мая 2018 года в г. Карабулаке он, обманным путем завладел 2,5 млн рублей чужих денежных средств, заключив с потерпевшим договор о том, что не позднее 1 марта 2020 года поставит ему мебель, однако свои обязательства не исполнил и денег не вернул», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина задержан в порядке статей 91 — 92 УПК РФ и водворён в ИВС.

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