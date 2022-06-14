Житель Ингушетии сам пришел в полицию и сознался в хищении 2,5 млн рублей

«Сотрудники ОМВД России по Карабулаку в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий приняли явку с повинной у гражданина, сознавшегося в том, что 1 мая 2018 года в г. Карабулаке он, обманным путем завладел 2,5 млн рублей чужих денежных средств, заключив с потерпевшим договор о том, что не позднее 1 марта 2020 года поставит ему мебель, однако свои обязательства не исполнил и денег не вернул», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина задержан в порядке статей 91 — 92 УПК РФ и водворён в ИВС.