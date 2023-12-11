Следком

Житель Ингушетии сбыл полицейскому устройства для негласного получения информации

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В отношении 22-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Отмечается, что в июне этого года в сельском поселении Сурхахи Назрановского района молодой человек продал правоохранителю, участвовавшему в специальном мероприятии, устройство с функцией скрытой съемки и передачи по WiFi-каналу фото- и видеоинформации. Между тем свободная реализация закамуфлированного под скрытую мини-камеру средства запрещена без специальной лицензии.

В данное время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, по изъятому устройству проведены экспертные исследования.

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