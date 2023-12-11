Житель Ингушетии сбыл полицейскому устройства для негласного получения информации

Отмечается, что в июне этого года в сельском поселении Сурхахи Назрановского района молодой человек продал правоохранителю, участвовавшему в специальном мероприятии, устройство с функцией скрытой съемки и передачи по WiFi-каналу фото- и видеоинформации. Между тем свободная реализация закамуфлированного под скрытую мини-камеру средства запрещена без специальной лицензии.

В данное время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, по изъятому устройству проведены экспертные исследования.