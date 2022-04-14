Кража

Житель Ингушетии сдал на металлолом чужой трактор

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30-летний житель Малгобекского района Ингушетии предстанет перед судом за кражу трактора, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

По версии следствия, злоумышленник в августе 2021 года, увидев на улице в городе Назрани гусеничный бульдозер марки «ЧТЗ Т-130», решил его присвоить.

Он ввел в заблуждение людей, занимающихся перевозками, что трактор принадлежит ему и реализовал его приемщику металла, причинив владельцу материальный ущерб на сумму 685 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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