Житель Ингушетии сдал на металлолом чужой трактор

По версии следствия, злоумышленник в августе 2021 года, увидев на улице в городе Назрани гусеничный бульдозер марки «ЧТЗ Т-130», решил его присвоить.

Он ввел в заблуждение людей, занимающихся перевозками, что трактор принадлежит ему и реализовал его приемщику металла, причинив владельцу материальный ущерб на сумму 685 тыс. рублей.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.