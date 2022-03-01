Житель Ингушетии сядет в тюрьму за кражу отопительного котла у знакомого

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В Ингушетии на 1,7 лет тюрьмы в колонии-поселении осудили 51-летнего местного жителя за кражу отопительного котла у знакомого, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что мужчина в феврале 2021 года украл отопительный котел стоимостью более 22 тыс. рублей у знакомого в Сунже. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «в» частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с применением значительного ущерба гражданину)», — говорится в сообщении.

Приговором Сунженского районного суда злоумышленника признали виновным в инкриминируемом деянии, ему назначено наказание в виде 1,7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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