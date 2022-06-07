Житель Ингушетии травмировал госавтоинспектора в попытке скрыться от него на автомобиле

«По данным следствия, раним утром 1 июня 2022 года подозреваемый, выполнив законные требования сотрудника полиции, произвел остановку автомобиля марки «ВАЗ-21112», затем, не дожидаясь его, предпринял попытку скрыться, в ходе которой применил в отношении одного из полицейских насилие», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статье 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.