Следком

Житель Ингушетии травмировал госавтоинспектора в попытке скрыться от него на автомобиле

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который при попытке скрыться с места досмотра автомобиля травмировал госавтоинспектора, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«По данным следствия, раним утром 1 июня 2022 года подозреваемый, выполнив законные требования сотрудника полиции, произвел остановку автомобиля марки «ВАЗ-21112», затем, не дожидаясь его, предпринял попытку скрыться, в ходе которой применил в отношении одного из полицейских насилие», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статье 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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