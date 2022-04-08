Житель Ингушетии заплатит штраф за ложный донос на правоохранителя

0

Прокуратура Карабулака подержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя города, который обвиняется в ложном доносе на правоохранителя, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

«Судом установлено, что злоумышленник с целью привлечения сотрудника полиции к уголовной ответственности сообщил ложные сведения о том, что тот незаконно составил в отношении него материал об административном правонарушении, тем самым совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Приговором Карабулакского районного суда республики он признан виновным в инкриминируемом деянии, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
По иску городской прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт по продаже поддельных дипломов
По предварительным данным переписи 2021 года в России проживает порядка 147 млн человек
В Ингушетии стройфирму оштрафовали на 50 млн рублей за невыполнение условий госконтракта
Власти Ингушетии отремонтируют сгоревшие в феврале в Назрани квартиры
Премьер Ингушетии прокомментировал отчет правительства РФ в Государственной Думе
Житель Ингушетии отправится в колонию за ношение огнестрельного пистолета
За последний месяц в Ингушетии на продукты зафиксирован рост цен более чем на 10%
В Ингушетии состоялся смотр исполнительского мастерства преподавателей ДШИ
Юным музыкантам Ингушетии рассказали о творчестве советских композиторов, посвященном здоровому образу жизни
В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс для будущих хирургов
Юная вокалистка из Ингушетии стала лауреатом международного конкурса искусств «Моя звезда»

Главное

Яндекс.Метрика

 