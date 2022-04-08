Житель Ингушетии заплатит штраф за ложный донос на правоохранителя

«Судом установлено, что злоумышленник с целью привлечения сотрудника полиции к уголовной ответственности сообщил ложные сведения о том, что тот незаконно составил в отношении него материал об административном правонарушении, тем самым совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Приговором Карабулакского районного суда республики он признан виновным в инкриминируемом деянии, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.