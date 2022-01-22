Житель Малгобека ответит в суде за ДТП, повлекшего смерть пешехода

«По версии следствия, обвиняемый 3 декабря 2021 года в Малгобеке, двигаясь на автомобиле марки «ЛАДА ПРИОРА», нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных множественных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд республики.