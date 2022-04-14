Житель предгорного ингушского села отработает 120 часов за незаконную рубку дерева

«Судом установлено, злоумышленник, не имея законного права на рубку сырорастущих деревьев, на окраине Мужичи при помощи бензопилы спилил дерево породы ольха. Таким образом причинив ГКУ «Сунженское лесничество» ущерб на сумму более 16 тыс. рублей. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте преступления с поличным», — говорится в сообщении.

Приговором суда он признан виновным в инкриминируемом деянии, и ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.