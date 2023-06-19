Контрафакт

Житель соседнего региона пытался провезти в Ингушетии контрафактный алкоголь

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Сотрудники отдельного батальона УГИБДД по Ингушетии задержали автомобиль, перевозивший контрафактный алкоголь, сообщает пресс-служба ведомства.

На стационарном посту «Волга-14» водитель машины «Лада «Веста» проигнорировал законные требования госавтоинспекторов и продолжил движение в сторону города Назрани, где в последующем был остановлен и доставлен на стационарный пост. Им оказался 33-летний житель соседней республики.

В ходе осмотра в салоне ТС полицейскими обнаружены коробки, содержащие различную алкогольную продукцию без акцизных марок. Общий объем изъятого алкоголя составил более 170 бутылок по 5 литров и 72 бутылки по 0,5 литров. Выяснилось, что сопроводительных документов на перевозимый товар у водителя не имеется.

Мужчина и автомобиль доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

После проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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