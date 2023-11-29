Мошенничество

Жителей Ингушетии предупреждают о новом виде дистанционного мошенничества

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Компании сотовой связи предупреждают о появлении нового вида телефонного мошенничества.

Суть заключается в том, что злоумышленники звонят человеку и говорят, что по данному номеру телефона подана заявка на смену оператора связи. Затем для обеспечения якобы безопасности абоненту предлагается сменить пароль в личном кабинете. Мошенникам нужен код из СМС-сообщения для сброса пароля с официального номера. Конечной целью является получение доступа в личные кабинеты банков, «Госуслуг» и других сервисов.

Сотовые операторы напоминают, что сотрудники телекоммуникационных компаний всегда звонят только со специального короткого номера и кодов никогда не спрашивают.

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