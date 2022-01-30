Конкурс

Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Хрустальный компас» по сохранению природы

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Открыт прием заявок на участие в конкурсе на соискание национальной премии «Хрустальный компас». Аккредитоваться может любой житель России в срок до 20 февраля, сообщает пресс-служба Минприроды Ингушетии.

К участию в конкурсе приглашают отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественных деятелей и частные лица.

В состав жюри входят авторитетные ученые, известные общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов. Они рассмотрят все проекты на квалификационном отборе и определят победителей в 11 номинациях «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Лучший региональный проект», «Признание общественности».

Подать заявку на участие, ознакомиться с положением о премии, описанием ее номинаций, сроками, порядком проведения конкурса можно на сайте www. rus-compass. ru.

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