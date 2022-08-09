Жителей Ингушетии приглашают написать «Диктант Победы»

Всероссийский исторический диктант, посвящённый событиям Великой Отечественной войны, состоится 3 сентября 2022 года и пройдет уже четвертый раз.

«С каждым годом количество участников акции растёт: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году — уже 1,5 млн участников», — говорят организаторы мероприятия.

Организаторами проведения акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». Площадки для диктанта будут организованы в офлайн- и онлайн-форматах. Акция пройдет при поддержке Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС России.